Mezuniyet Sonrası Mezar Bakıcılığı Yapıyorlar

ERZURUM'da Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü'nden 2023 yılında mezun olan Fahrettin Küçükkenan (26), mezuniyetinin ardından kendi alanında iş bulamayınca kaynak ustası arkadaşı Abdulkadir Ökmen (28) ile mezar bakıcılığı yapmaya başladı.

Erzurum'da kahvehanede oturdukları sırada televizyonda yayınlanan kabir ziyareti haberinden etkilenen iki arkadaş, mezarlıkların daha bakımlı hale getirilmesine yönelik çalışma yapma fikrini hayata geçirdi. Sosyal medya üzerinden hizmet vermeye başlayan ikili; mezar temizliği, peyzaj düzenlemesi, çimlendirme, çiçek ekimi, ağaç dikimi, yazı yenileme ve demir mezarlarda bakım-onarım çalışmaları yapıyor. Özellikle uzun yıllardır Erzurum dışında yaşayan gurbetçilerden yoğun talep aldıklarını belirten Küçükkenan ve Ökmen, hizmet ücretlerinin yapılan işlemlere göre 2 bin ila 20 bin lira arasında değiştiğini ifade etti.

'SAYFA AÇTIK, İNSANLAR DA TALEP ETTİ'

Okulu bitirdikten sonra işsiz olduğunu söyleyen peyzaj mimarı Fahrettin Küçükkenan, "Şehrimizde bölümümle alakalı bir iş imkanı bulamadım. Böyle bir alan bulduk. Arkadaşım da öncü olunca bir sayfa açtık. İnsanlar da talep etti. Biz de gelip mezarlıkların bakımını, temizliğini, peyzajını, çiçek dikimini yapıyoruz. Mezarların kaybolmaması için silinen isimleri boyuyoruz. İnsanlar da gelemiyor, biz onlara uzaktan görüntüyle gösteriyoruz. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin bir mezar sistemi var, mevtanın bilgilerini alıyoruz. Adını, soyadını, ölüm tarihini sisteme yazınca bizi mezarın olduğu yere götürüyor. Bizde talebe göre düzenleme yapıyoruz" dedi.

GURBETÇİLERDEN TALEP YOĞUNLUKTA

Yaklaşık bir yıl öncesine kadar işsizlikle mücadele ederken Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne kaynak ustası olarak işe başladığını söyleyen Abdulkadir Ökmen ise "Çorap satmaya varana kadar birçok işte bulundum. Sonunda şükürler olsun yaklaşık bir yıldır mesleğim olan kaynakçılığı, Büyükşehir Belediyesi'nde icra ediyorum. Peyzaj mimarı olan arkadaşım Fahrettin de uzun zaman iş bulamadı. Bir bayram arifesi kahvede otururken insanların mezarları ziyaret etmesi, mezarlıkların akın akın dolması haberleri izledik. 'Fahrettin peyzaj mimarı, ben kaynak ustasıyım. Bu işi yapabilir miyiz' diye aklıma bir fikir geldi. Ziyaret eden insanların gelip, kabirlerin daha bakımlı olmasını isteyebilirler diye düşündüm. Sonrasında sosyal medya hesabı açarak yeni bir iş alanı oluşturduk. 20-25 senedir Erzurum'dan gitmiş gurbetçilerimiz rağbet gösterip, yakınlarının kabrini yaptırdılar. Kabirlerde yabani otların temizliği, isimleri gitmişse isimlendirme çalışmasının yapılması, eğer demirdense ve paslanmışsa kırığı döküğü varsa onların tamiratı, isteğe göre çimlendirme çalışması, çiçeklendirme çalışması, çevre peyzajı, ağaç dikimi gibi talepleri yerine getiriyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerine göre fiyatlandırma yapıyoruz. 2 bin ile 20 bin TL arasında değişiyor" diye konuştu.

Haber - Kamera: Oktay POLAT / ERZURUM,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı