Pendik'te Navigasyon Hatası: Araç Yol ile Bina Arasındaki Boşluğa Uçtu

Pendik'te navigasyonun gösterdiği ara yola giren Özbek uyruklu sürücü, aracıyla yol ile bina arasındaki boşluğa uçtu. Kazada sürücü yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Pendik'te navigasyonun gösterdiği ara yola giren araç boşluğa düştü: 1 yaralı

İSTANBUL - Pendik'te navigasyonun gösterdiği ara yola giren Özbek uyruklu sürücü, aracıyla yol ile bina arasındaki boşluğa uçtu. Kazada sürücü yaralandı.

Olay, saat 00.15 sıralarında Pendik D-100 kara yolu bağlantısındaki Kainat Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 GZF 709 plakalı otomobilin Özbek uyruklu sürücüsü Mukharramkon Jamalova, D-100 kara yolu Ankara istikametinde ilerlerken navigasyonun gösterdiği ara yolda park halinde yolu kapatan araçlara çarpmamak için direksiyonu sol yöne kırdı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle otomobil yol ile bina arasındaki boşluğa uçtu. Kazada otomobil sürücüsü Mukharramkon Jamalova yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Yaralanan sürücünün hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Olayın gerçekleştiği yerde daha önceden de bu tarz kazaların yaşandığı öğrenildi.