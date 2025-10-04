Pazarcı Mefhar Karademir, Bulduğu Çantayı Sahibine Teslim Etti

AVCILAR'da pazarcı Mefhar Karademir, tezgahının yanında bir çanta buldu. Çantanın içindeki cüzdanda para olduğunu gören Karademir zabıtanın yardımıyla cüzdanı sahibine teslim etti.

Pazarda esnaflık yapan Mefhar Karademir, bir Ekim Çarşamba günü tezgahının yanında bir çanta buldu. Karademir, çantanın kime ait olduğunu anlamak için içine baktı. Çantanın içindeki cüzdanın para dolu olduğunu görün Karademir, Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekibinden yardım istedi. Ekip, yaptığı araştırma sonucunda çantanın pazara alışveriş yapmak için gelen emekli Salih Sert'e ait olduğunu belirledi. Emekli maaşını yeni çektiği öğrenilen Sert'in evin ihtiyaçları için pazara geldiği anlaşıldı. Pazarcı Mefhar Karademir, zabıta memurunun yanında Salih Sert'e cüzdanını teslim etti. O anlarda Karademir'in 'Paranı saymayacak mısın' diye sorduğu Sert'in ise 'buna gerek duymadığını' söylediği anlar görüntülere yansıdı.