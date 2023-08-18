Onhann Gurme Güre Restoran, doğayla iç içe hizmete açıldı

Kazdağları'nın eteğinde doğa ile iç içe Onhann Gurme Güre Restoran, güler yüzlü hizmeti, uygun fiyat politikası ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi güvencesiyle Edremit'in Güre Mahallesi'nde hizmete açıldı. Bu eşsiz restoranda, 150 TL'ye karışık ızgara tabağını deneyebilirsiniz.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Fırıntaş; Onhann Gurme Değirmen Boğazı ve Onhann Gurme Avlu'dan sonra üçüncü şubesini 'Onhann Gurme Güre Restoran' adıyla Edremit'in Güre Mahallesi'ne açtı. Vatandaşlara daha kaliteli, konforlu hizmet verebilmek için her geçen gün kalitesini ve kapasitesini artırarak çalışmalarını sürdüren Fırıntaş'ın restoranları uygun fiyat ve kaliteli ürünleriyle yine dikkatleri çekmeyi başardı.

Fırıntaş Genel Müdürü Oktay Akbaba, "Fiyatlarımızı halkımızın alım gücüne göre ayarlıyoruz. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Şirketi Fırıntaş olarak ekonomik, kaliteli ve sağlıklı hizmeti, 'Daha fazla özen, Fırıntaş'ta standarttır' ilkemiz ile birlikte, sizlere sunabilmek için tüm vatandaşlarımızı restoranlarımıza bekliyoruz. Tesisimizde karışık ızgara tabağımızı 150 TL'ye sipariş verebilirsiniz" dedi. - BALIKESİR