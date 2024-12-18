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Ödevi sayesinde 10 yaşında milyoner oldu

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ABD'de yaşayan 10 yaşındaki çocuğun sınıf ödevi, hayatını tamamen değiştiren bir dönüm noktası oldu. Legolarıyla oynarken karşılaştığı soruna "yapıştırıcı" icadıyla çözüm bulan çocuk, bu sayede milyoner oldu.

ABD'de yaşayan 10 yaşındaki Tripp Phillips'in ev ödevi sayesinde yaptığı buluşla hayatı tamamen değişti. Çocuk, evde legolarıyla oynarken karşılaştığı soruna bulduğu çözümle milyoner oldu.

İCAT ETTİĞİ YAPIŞTIRICIYLA HAYATI DEĞİŞTİ

Sportskeeda'da yer alan habere göre; Phillips'in icat ettiği yapıştırıcı, legoların birbirine zarar vermeden sağlam bir şekilde yapışmasını sağlarken ılık suyla kolay çözülebilmesi dikkat çekti. 2015 yılında düzenlenen Uluslararası Torrance Yaratıcılık Ödülleri'nde birincilik kazanan Phillips, 40 bin dolarlık sermayeyle icadını hayata geçirdi.

YILLIK KAZANCI 2 MİLYON DOLARA ULAŞTI

Phillips, 2017'de girişimcilik programı Shark Tank'te yatırımcıların desteğini kazandı. Başlangıçta 7 bin adet satan ürün, yıllar içerisinde büyük bir başarı yakaladı. 2022 yılında 1 milyon dolarlık kazanca ulaşan 10 yaşındaki çocuk, 2024 yılı itibarıyla gelirini 2 milyon dolara çıkardı.

Ödevi sayesinde 10 yaşında milyoner oldu
Haberler.com / Çağla Taşçı - Yaşam
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıSer_hat:

Bizimkilere de tutturmuşlar bir geleneksel çocuk oyunları yarışması diye.benim çocuk gelmiş baba mendil kapmacaya seçildim diyor...

Yorum Beğen92
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Haber YorumlarıNediyonDegisik:

Elin oglu deger gorur bizim oglan hadi lan ordan denilip kulaginin tozuna tokat indirilir sen bilmessin baban bilir olur. Cocugunuzun fikirlerine her zaman deger verin.

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Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıA B:

Büyük paraymış

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Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıGüray Dilli:

Ne verirsen onu alırsın. Önce çocukları karanlıkta okula gidip gelmekten , taşımalı eğitimden , hacı hoca hikayelerinden ,imamlardan kurtarın.. Bu zamana kadar böyle gittik ,bir tek Dünya Marka değerimiz yok. havanda su dövüyoruz. Hala teknolojiyi ithal ediyoruz, milyarlarca dolarımız dışa gidiyor. Kendimiz üretmeliyiz her konuda

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Haber YorumlarıOnder Yildiz:

Organik sebze meyve,hoşafla olunmuyor mu?

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