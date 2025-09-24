Haberler

Noterden çıkan vatandaş öfkeden deliye döndü: 8 bin TL aldılar, içime oturdu

Noterden çıkan vatandaş öfkeden deliye döndü: 8 bin TL aldılar, içime oturdu
Güncelleme:
Noterden çıkan vatandaş öfkeden deliye döndü: 8 bin TL aldılar, içime oturdu
Bir vatandaş, noter işlemleri için 8 bin TL ödediğini belirterek tepki gösterdi. Makbuzda sadece kağıt bedelinin 1200 TL olduğunu söyleyen vatandaş, "Sadece damga vurup imzaladılar, içime oturdu" sözleriyle yaşadığı durumu anlattı.

Noter işlemleri için ödenen yüksek ücretler vatandaşların tepkisine yol açıyor. Son olarak bir vatandaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaşadığı deneyimi anlatarak duruma tepki gösterdi.

"8 BİN TL ALDILAR, İÇİME OTURDU"

Çektiği videoda "Sadece bir tasdik için 8 bin TL ödedim" diyen vatandaş, "Makbuzda kağıt bedeli yazıyor 1200 TL, sadece kağıt bedeli. Sadece damga vurup imzaladılar. 8 bin TL aldılar ya, içime oturdu" ifadelerine yer verdi.

NOTER ÜCRETLERİNE ELEŞTİRİLER ARTIYOR

Özellikle son dönemlerde vatandaşların noter işlemleri için ödediği bedeller sık sık sosyal medyada gündem oluyor. Yalnızca imza ve damga için alınan yüksek ücretler "adaletli mi?" sorusunu da beraberinde getiriyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMali Müşavir:

Nasil eyleniyormuyuz yeni turkiyenin fakir insanlari

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıUğur Onur:

Memleketin başında ki hirsiz olunca halkıda ne koparirsa kar diye düşünüyor tabi

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSer_hat:

Gör yetkiyi

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
