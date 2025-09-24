Noterden çıkan vatandaş öfkeden deliye döndü: 8 bin TL aldılar, içime oturdu

Noter işlemleri için ödenen yüksek ücretler vatandaşların tepkisine yol açıyor. Son olarak bir vatandaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaşadığı deneyimi anlatarak duruma tepki gösterdi.

"8 BİN TL ALDILAR, İÇİME OTURDU"

Çektiği videoda "Sadece bir tasdik için 8 bin TL ödedim" diyen vatandaş, "Makbuzda kağıt bedeli yazıyor 1200 TL, sadece kağıt bedeli. Sadece damga vurup imzaladılar. 8 bin TL aldılar ya, içime oturdu" ifadelerine yer verdi.

NOTER ÜCRETLERİNE ELEŞTİRİLER ARTIYOR

Özellikle son dönemlerde vatandaşların noter işlemleri için ödediği bedeller sık sık sosyal medyada gündem oluyor. Yalnızca imza ve damga için alınan yüksek ücretler "adaletli mi?" sorusunu da beraberinde getiriyor.