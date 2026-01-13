Dev Yayın Balığı Çayırhan Gölü'nde Yakalandı

ANKARA'nın Nallıhan ilçesinde balıkçı Hakan Yurdakul'un Çayırhan Gölü'ndeki ağlarına 2 metre uzunluğunda, 85 kilogram ağırlığında yayın balığı takıldı. Dev yayın balığı, kilogram fiyatı 500 TL'den satışa çıkarıldı.

Çayırhan Gölü'ne teknesiyle açılan balıkçı Hakan Yurdakul'un ağlarına 2 metrelik yayın balığı takıldı. Uzun uğraşlar sonucu tekneye çıkarılan balığın, karada yapılan tartımında 85 kilogram olduğu belirlendi. Balıkçının boyunu aşan yayın balığı, Ömer Meseliktaş'a ait balıkçı dükkanında sergilenmeye başlandı. Tezgaha güçlükle asılan balığı görenler, hatıra fotoğrafı çektirdi. Hakan Yurdakul, bölgede nadiren bu büyüklükte balıklara rastlandığını belirterek, balığın kilogram fiyatı 500 TL'den satışa sunulduğunu açıkladı.