Muğla Valisi İdris Akbıyık, Yaşlılara Teşekkür Etti

Muğla Valisi İdris Akbıyık, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında yaşlıların toplumsal değerleri koruyan ve gelecek nesillere aktaran önemli bir köprü olduğunu belirtti.

Muğla Valisi İdris Akbıyık 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle yayımladığı mesajında yaşlıların dün ile bugün arasında bir köprü olduğunu açıkladı.

Vali Akbıyık, "Yaşlılarımız dün ile bugün arasında köprü kuran, toplumsal, kültürel ve etik değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan, tecrübesi ile bizlere yol gösteren en değerli hayat rehberlerimizdir. Bütün hayatını ve emeğini ailesine, milletine, ülkesine adamış baş tacımız büyüklerimize hizmet götürmek, onları memnun etmek ve hak ettikleri ilgiyi ve saygıyı göstermek hepimiz için toplumsal bir görev olduğu kadar, aynı zamanda bir insanlık görevidir. Bu düşünceden hareketle Devletimizin son yıllarda hayata geçirdiği uygulamalarla sağlık ve bakım hizmetleri başta olmak üzere büyüklerimize sunulan hizmetlerin kalitesi ve çeşitliliği arttırılarak sosyal hayata katılımları kolaylaşmış ve yaşam kaliteleri iyileştirilmiştir. Bu vesileyle toplumumuzu bu günlere ulaştıran tüm büyüklerimize sağlıklı uzun ömürler diliyor, sevgi ve saygılar sunuyorum" dedi. - MUĞLA