Mersin'de Tatilde Boğulma Faciası

Mersin'de Tatilde Boğulma Faciası
Mersin'in Silifke ilçesinde tatil yapan Ramazan Mucur (16), serinlemek için girdiği denizde boğuldu. Sağlık ekiplerine rağmen kurtarılamadı.

Konya'nın Ereğli ilçesinden tatil için Silifke'ye gelen Ramazan Mucur, serinlemek için Yapraklıkoy mevkisinde denize girdi. Mucur'un bir süre sonra denizde hareketsiz kaldığını fark eden çevredekiler onu sudan çıkarıp, sağlık ekiplerine haber verdi. Sahildeki bir doktor, sağlık ekipleri gelene kadar Mucur'a müdahale etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan Mucur, kurtarılamadı. Mucur'un cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
