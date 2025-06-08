Mersin'de Kurban Bayramı'nda Kelle-Paça Ütücülerinde Yoğunluk

Mersin'de Kurban Bayramı'nda Kelle-Paça Ütücülerinde Yoğunluk
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de Kurban Bayramı'nda kelle-paça ütücülerinin hizmetleri, vatandaşların yoğun talebi ile arttı. Silifke'deki ustalar, günde 300'ün üzerinde kelle paça ütüp, 250 TL ücret alıyor. Bu sayede halk, kelleleri temizlemekle uğraşmadan hazır halde alabiliyor.

MERSİN'de, Kurban Bayramı'nda hareketlilik, sadece kurban pazarlarında değil, kelle-paça ütücülerinde de yaşanıyor.

Kentte, Kurban Bayramı hareketliliği, kurban pazarlarının yanı sıra kelle-paça ütücülerinde de yaşanıyor. Silifke ilçesinde özellikle demirci ustaları, bayram sabahı kurbanlıklardan çıkan kelleleri ateşle üterek vatandaşa hizmet veriyor. Ustalar, kelle paça başına 250 TL ücret alırken, günde 300'ün üzerinde kelle paça ütüyor. Bu hizmetle bölge halkı da kelleyi evde temizlemekle uğraşmadan hazır halde alabiliyor. Yıllardır bu işle uğraşan demirci ustası Ali Bektaş, "Kurban Bayramı'nın ilk sabahından itibaren işe koyuluruz. 4 gün boyunca aralıksız çalışırız, vatandaşların yoğun talep var" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Baba Vanga'dan bomba kehanet: Spor etkinliğinde insanlar uzaylılarla tanışacak

Baba Vanga'dan ürperten kehanet: İnsanlarla ilk kez tanışacaklar
Fas Kralı 6. Muhammed, bayramda 1526 mahkumu affetti

Kurban kesmeyi yasaklayan Kral'dan çarpıcı bir karar daha
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü markanın termosu, genç adamı hastanelik etti

Dünyaca ünlü markanın termosu hastanelik etti
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Türkiye'nin 27 yıllık enerji devi iflas etti

Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin 27 yıllık dev holdingi iflas etti
Güney Koreli fenomene ahlaksız teklifte bulunan yaşlı adam gözaltına alındı

Yaşlı adamın canlı yayında yaptıkları yanına kalmadı
Göreve gelir gelmez kolları sıvadı! Devin Özek, 40 milyonluk golcüyü Fenerbahçe'ye getiriyor

Gelir gelmez kolları sıvadı! İlk hedefi 40 milyon euroluk golcü
Afganistan'da Taliban'dan dikkat çeken karar! Herkesi affettiler

Afganistan'da Taliban'dan dikkat çeken karar! Herkesi affettiler
Pitbull, sokakta oynayan çocuğa saldırdı

Pitbullun saldırısına uğrayan çocuğun kabusu bitmek bilmedi
Nihal Candan'ın hastane odasından fotoğrafı ortaya çıktı: 29 kiloya düşmüş

Nihal Candan'ın hastane odasından fotoğrafı ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.