Mersin Büyükşehir Belediyesi Sahilde Yeni Yapıları İnceledi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından sahile kazandırılan yapıları inceledi, çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. Başkan Seçer, Mezitli İlçesi'nde yer alan ve kısa sürede hizmete açılacak 'Babil Su Sporları Merkezi' ile yine kısa sürede faaliyete girecek olan Yenişehir İlçesi'nde sahilde yer alan 'Panayır Kafe'yi ve Mezitli İlçesi'nde denize nazır hizmet vermeye başlayan 'Tatlılık Kafe'yi inceledi. Kısa sürede açılacak olan Babil Su Sporları Merkezi ve Panayır Kafe hakkında yetkililerden bilgi alan Seçer, sahilde hizmet vermeye başlayan Tatlılık Kafe'yi de ziyaret etti, çalışanlara kolaylıklar diledi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e saha incelemeleri esnasında Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Tarık İrde, Etüt ve Projeler Dairesi Başkanı Nur Banu Çelik, Fen İşleri Dairesi Başkanı Serdar Gökpınar, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Salim Serdar Gökçek, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın ile teknik ekip eşlik etti.

'BABİL SU SPORLARI MERKEZİ' KISA SÜREDE MERSİNLİLERİN HİZMETİNDE

Başkan Seçer, saha ziyaretlerinde ilk olarak Mezitli İlçesi'nde yer alan 'Babil Su Sporları Merkezi'ni inceledi. Mezitli İlçesi'nde yer alan 'Babil Su Sporları Merkezi'nde 340 metrekarelik alana yelken kulübü ve kano-kürek kulübü birimleri yapılacak. Tesis, alanda belirtilen kısma görselliği bozmadan ve denizle ilişki içinde tasarlandı. 2 ayrı binadan oluşan 'Babil Su Sporları Merkezi'nin binalarından biri kano-kürek için diğeri ise yelkenliler için tasarlanıp bazı bölümleri ortak kullanılacak. Yelkenliler için olan binada 120 metrekare kapalı 100 metrekare açık alan mevcut. Bu binada 30 metrekare depo, 45'er metrekare kadın ve erkek soyunma odaları ile duşlar ve WC'ler yer alıyor. Kano-kürek binası 120 metrekare kapalı alana sahip olup, içerisinde kanolara uygun ölçülerde depo ve kano idari binası tasarlandı. Malzeme olarak hafifi malzeme kullanılarak doğaya zarar vermeyen sürdürülebilir malzeme tercih edildi.

'TATLILIK KAFE' SAHİLE RENK KATTI

Babil Su Sporları Merkezi incelemesinin ardından ise Mersin Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turizm A.Ş. bünyesinde hizmet vermeye başlayan Mezitli İlçesi'nde yer alan 'Tatlılık Kafe'ye geçen Başkan Seçer, burada da incelemelerde bulunurken çalışan personele kolaylıklar diledi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin denize nazır kafelerinden bir tanesi olan 'Tatlılık Kafe'de tatlı ve dondurma satışları yapılıyor. Birbirinden güzel lezzetler 'Tatlılık Kafe'de Mersinlilerle buluşuyor. Kafede ayrıca yöresel ve geleneksel de pek çok lezzetin satışı yapılırken üretici kadınlara destek amacıyla da onlardan alınan ürünlerin de satışı yapılıyor.

BÜYÜKŞEHİR, SAHİLDEKİ KAFELERE BİR YENİSİNİ DAHA EKLİYOR

Son olarak Yenişehir İlçesi'nde yer alan, Mersin Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turizm A.Ş. bünyesinde hizmet verecek olan ve kısa sürede hizmete başlayacak 'Panayır Kafe'yi de inceleyen Başkan Seçer, çalışmalar ve son durum hakkında bürokratlar, daire başkanları ve teknik ekipten bilgi aldı. 113 metrekare kapalı alan, mevcut saçak altında isteğe bağlı giyotin doğrama ile açılıp kapatılabilen 143 metrekarelik bir alana sahip olan 'Panayır Kafe'nin hem sabah hem akşam halka hizmet vermesi planlanıyor. 685 metrekare ön bahçe alanında ise farklı oturma ve yemek yeme alanları mevcut. Tek katlı bir yapı olan 'Panayır Kafe', konsept bir proje olarak tasarlandı ve kısa sürede Mersinlilerin uğrak noktası haline gelmeyi hedefliyor.