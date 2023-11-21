Mersin Bozyazı'da Tarım Arazisinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
Mersin'in Bozyazı ilçesinde, tarım arazisinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 3 arazöz ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu alevler kontrol altına alındı. Soğutma çalışmasıyla söndürülen yangın nedeniyle 4 dönüm alanda zarar oluştu.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde, tarım arazisinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Derebaşı Mahallesi'ndeki arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 3 arazöz ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin uzun uğraşları sonucu alevler kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmasıyla söndürülen yangın nedeniyle 4 dönüm alanda zarar oluştu.