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Mersin Bozyazı'da Tarım Arazisinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

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Mersin'in Bozyazı ilçesinde, tarım arazisinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 3 arazöz ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu alevler kontrol altına alındı. Soğutma çalışmasıyla söndürülen yangın nedeniyle 4 dönüm alanda zarar oluştu.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, tarım arazisinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Derebaşı Mahallesi'ndeki arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 3 arazöz ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin uzun uğraşları sonucu alevler kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmasıyla söndürülen yangın nedeniyle 4 dönüm alanda zarar oluştu.

Kaynak: AA / Yaşam

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