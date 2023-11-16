Marmaris Belediyesi Beldibi'nde Yeni Bir Park Açıyor

Marmaris Belediyesi, Beldibi'nde yeni bir park açmak için çalışmalara başladı. Parkta tartan pist, spor grupları ve trambolin alanı da yer alacak.

Marmaris Belediyesi, Beldibi'nde yeni bir park açmak züere çalışmalara başladı. Tartan pist, spor grupları, futbol sahasının da olacağı parkta ilk kez trambolin alanı da yer alacak.

Marmaris Belediyesi, ilçeye yeni bir park daha kazandırmak için kolları sıvadı. Beldibi İnönü Caddesi üzerinde 2000 metrekarelik alanda hayata geçirilecek park için ilk çalışmalar başladı. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin altyapı çalışmalarını başlattığı parkta oturma yerleri, oyun parkı, spor alanı, tartan pist, futbol sahasının yanı sıra Marmaris'te ilk kez uygulanacak olan trambolin alanı da yer alacak.

Çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Yeşil Marmaris'i yeni parklarla buluşturuyoruz. Çalışmasını başlattığımız yeni parkımız da hem spor yapmak isteyen vatandaşlarımızın hem de futbol ve trambolin alanı ile gençlerimizin gözdesi olacak. Vatandaşlarımızın nefes alabileceği, güzel vakit geçireceği alanları oluşturmaya devam edeceğiz" dedi.