Manavgat'ta Gençlik Haftası Bisiklet Turu Düzenlendi

Manavgat'ta Gençlik Haftası Bisiklet Turu Düzenlendi
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Manavgat Gençlik Merkezi, Gençlik Haftası kapsamında bisiklet turu düzenledi. Tura 100'den fazla bisikletli katıldı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Gençlik Haftası etkinliği kapsamında Manavgat Gençlik Merkezi tarafından bisiklet turu gerçekleştirildi.

Manavgat Gençlik Merkezi, 15-21 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Gençlik Haftası kapsamında bisiklet turu düzenledi. Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan ve Tireyengöl Turizm Bölgesi'nde sona eren tura jandarma, polis ve zabıta ekipleri eşlik etti. 100'den fazla bisikletlinin tura katıldığını belirten Manavgat Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Süleyman Karakaya, farklı etkinliklerle Gençlik Haftası ve 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşkuyla kutlayacaklarını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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