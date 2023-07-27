Bartın'da Yaz Kur'an Kursları'na devam eden 250 çocuk yaz tatilini eğlenceli geçiriyor. Merkez Orduyeri Camii'nde yaz Kur'an Kursu'na katılan çocuklar için Yaşam Parkı'nda eğlenceli piknik etkinliği düzenlendi. Çocuklar sıcak havada parkın imkanlarından faydalanarak spor oyunlarında doyasıya eğleniyor.

Kur'an kurslarına devam eden çocuklar yaz tatilini eğlenceli geçiyor

BARTIN Bartın'da Yaz Kur'an Kursları'na devam eden 250 çocuk yaz tatilini eğlenceli geçiyor.

Merkez Orduyeri Camii'nde yaz Kur'an Kursu'na katılan çocuklar için Yaşam Parkı'nda eğlenceli piknik etkinliği düzenlendi. Müftülük personeli, öğretmenler, kurs eğiticileriyle beraber 250 öğrenci, sosyal faaliyetlerde hem öğreniyor, hem de eğitiliyor. Çocuklar sıcak havada parkın imkanlarından faydalanarak spor oyunlarında doyasıya eğleniyor. Şeker Hoca'nın "Kalplere yolculuk" sloganıyla etkinlikte Yaz Kur'an Kursu öğrencilerine yemek ve pamuk şeker ikramı yapıldı.