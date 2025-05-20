Kumluca'da Kaplumbağalar Çiftçinin Sebzelerine Zarar Veriyor

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde çiftçilik yapan Adem Kaptan (32), serasına dadanan kaplumbağaların ürünlerine zarar verdiğini söyledi. "Salatalık, biber, domates ne varsa yediler. Marulu daha çok seviyorlar" diyen Adem Kaptan, bu konuda çaresiz kaldığını anlattı.

Kumluca'da çiftçilik yapan Adem Kaptan'ın serasına son dönemde kaplumbağalar dadandı. Naylon örtüyü yırtıp içeri giren kaplumbağaların seradaki domates, biber, salatalık, kabak ve marulları yediğini gören Adem Kaptan, ne yapacağını şaşırdı. Serasından alıp uzak bir yere götürdüğü kaplumbağaların bir süre sonra tekrar geldiğini söyleyen Adem Kaptan, ne yaptıysa sebzelerini kaplumbağalardan kurtaramadığını anlattı.

'MARULU DAHA ÇOK SEVİYORLAR'

Sorununa çözüm bulamadığını kaydeden Adem Kaptan, "Biraz seramız var, burada domates, biber, salatalık, kabak üretiyoruz. Ama kaplumbağalar salatalık, biber, domates ne varsa yedi. Marulu daha çok seviyorlar. Bir çözüm arıyoruz. Seraların eteğindeki plastik örtüler gitti. Kaplumbağalar yırttı. Salatalık serasının tabanındaki meyveleri yediler. Salatalıklar biraz boy verince üstteki meyveleri yiyemiyorlar. Salatalıklar kendini kurtardı. Diğer sebzeleri kurtaramadık,geneli yendi. Marulları çok yediler" dedi.

'2 GÜN SONRA YANINA BİR TANE DAHA ALIP GERİ GELMİŞ'

Kaplumbağaları seradan uzak bir noktaya götürüp bıraktığını ancak 2 gün sonra geri geldiklerini kaydeden Adem Kaptan, "Kaplumbağaya işaret bıraktım. Aşağı köye bıraktım. 2 gün sonra yanına bir tane daha alıp geri gelmiş. Gördüğünüz gibi marulları sıranın başından hiç eksik bırakmadan tek tek yemişler. Bitti tükendi, serada bir şey kalmadı" diye konuştu.

KAPLUMBAĞAYI SÖZLE İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

Üretici Adem Kaptan'ın serasına giren bir kaplumbağayı, "Bu nasıl yetişiyor diye hiç sordun mu, gübre, fide kaç para diye sordun mu? Semiz otlarını ye bak. Bunları ben dikmiyorum. Bunları beğenmiyorsun değil mi? Senle biz anlaşamayacağız arkadaş" demesi ise güldürdü.