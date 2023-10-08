Kırklareli'nde ağaç işleme fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
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Kırklareli'ne bağlı Üsküp beldesinde bulunan ağaç işleme fabrikasında çıkan yangın, yaklaşık 11 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı.
Kırklareli'nde çıkan fabrika yangını kontrol altına alındı
KIRKLARELİ - Kırklareli'nde dün gece başlayan ağaç işleme fabrikasındaki yangın yaklaşık 11 saat sonra kontrol altına alındı.
Kırklareli'ne bağlı Üsküp beldesinde henüz belirlenemeyen nedenle ağaç işleme fabrikasın yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle bölgeye Orman İşletme ve çevre il ve ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 11 saat müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam