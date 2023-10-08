Kırklareli'nde ağaç işleme fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Kırklareli'nde çıkan fabrika yangını kontrol altına alındı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde dün gece başlayan ağaç işleme fabrikasındaki yangın yaklaşık 11 saat sonra kontrol altına alındı.

Kırklareli'ne bağlı Üsküp beldesinde henüz belirlenemeyen nedenle ağaç işleme fabrikasın yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle bölgeye Orman İşletme ve çevre il ve ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 11 saat müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı.