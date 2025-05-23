Kemer'de SG-120 Botuna Anı Dalışı Gerçekleştirildi

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde 18 yıl önce batırılan sahil güvenlik (SG-120) botuna 'anı dalışı' yapıldı. Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma (DEGAK) Timi'ndeki dalgıçlar, 30 metredeki batığa dalıp, Türk bayrağı açtı.

Kemer Kaymakamlığı öncülüğünde Kemer Belediyesi ve STK'ların oluşturduğu Kemer Turizm Komitesi tarafından mayıs ayının 'Dive in May' adı altında dalış ayı seçilmesinin ardından su altı aktiviteleri de arttı. Dive in May kapsamında bu kez Kemer'in Tekirova Mahallesi açıklarındaki Üç Adalar mevkisinde 2007 yılında çevresel ve turistik amaçlarla batırılan SG-120 botuna 'anı dalışı' yapıldı.

DALIŞ ANLARI GÖRÜNTÜLENDİ

Almanya'da 1948 yılında inşa edilerek, Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde kullanılan ve aktif görev süresini tamamladıktan sonra 2007'de 30 metre derinliğe batırılan SG-120 botuna 'anı dalışı'nı Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı DEGAK Timi gerçekleştirdi. DEGAK Timi'nin botun bulunduğu alanda Türk bayrağı açtığı anlar, su altı fotoğraf sanatçısı Adnan Büyük tarafından görüntülendi. 'Anı dalışı' etkinliğine; Kaymakam Ahmet Solmaz, İlçe Jandarma Komutanı Ömer Seyhan, İlçe Emniyet Müdürü Furkan Gediktaş, İlçe Sahil Güvenlik Komutanı SG Üsteğmen Soner Tuna, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı'na bağlı TCSG33 ve TCSG63 Bot Komutanlıklara ait personel, Liman Başkanı Mustafa Halli, Marina Müdürü Levent Tokaç, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı DEGAK 08 Timi ve Tekirova Mahallesi'nde faaliyet gösteren dalış okulları katıldı.

'BÖLGEMİZİ MİSAFİRLERİMİZE TANITIYORUZ'

Kaymakam Solmaz, "Malumunuz bu yıl turizm sezonunu canlandırmak için mayıs ayını dalış ayı ilan etmiştik, 'Dive in May' sloganıyla. Bu bağlamda farklı dalış noktalarında etkinlikler düzenledik. Bugün de 2007 yılında batırılmış olan SG-120 botumuza burada görev yapan sahil güvenlik askerlerimizin, görevlilerimizin anısına ve buradaki dalış noktalarımızın turizm için canlandırılması amacıyla bir etkinlik düzenledik. Hakikaten bölgemiz dalış destinasyonu olarak çok önemli bir bölge ve bu açıdan da her alanda yaptığımız etkinliklerle bölgemizin ne kadar güzel alanlara sahip olduğumuzu tüm yerli ve yabancı misafirlerimize tanıtmış oluyoruz" dedi.