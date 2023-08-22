Kastamonu'da çıkan yangında ev ve samanlık kullanılmaz hale geldi
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Kastamonu'nun Araç ilçesinde çıkan yangında ev ile 3 samanlık kullanılamaz hale geldi. Yangın, Susuz köyü Ispalar Mahallesi'nde meydana geldi ve kısa sürede büyüdü. Araç Belediyesi itfaiye ekipleri ve çevredekiler yangına müdahale etti. Kontrol altına alınan yangında Yaşar Poyraz'a ait ev ile 3 samanlık yandı.
Kastamonu'nun Araç ilçesinde çıkan yangında ev ile 3 samanlık kullanılmaz hale geldi.
Susuz köyü Ispalar Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın o sırada boş olan Yaşar Poyraz'a ait ev ile samanlığa sıçradı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen Araç Belediyesi itfaiye ekipleri ile çevredekiler yangına müdahale etti.
Kontrol altına alınan yangında Poyraz'a ait ev ile 3 samanlık yandı.