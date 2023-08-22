Kastamonu'da çıkan yangında ev ve samanlık kullanılmaz hale geldi

Kastamonu'nun Araç ilçesinde çıkan yangında ev ile 3 samanlık kullanılamaz hale geldi. Yangın, Susuz köyü Ispalar Mahallesi'nde meydana geldi ve kısa sürede büyüdü. Araç Belediyesi itfaiye ekipleri ve çevredekiler yangına müdahale etti. Kontrol altına alınan yangında Yaşar Poyraz'a ait ev ile 3 samanlık yandı.