İstanbul Finans Merkezi'nin tepesine yıldırım düştü.

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışla birlikte çakan şimşekler gökyüzünü aydınlatırken, Ümraniye'de bulunan İstanbul Finans Merkezi'nin üzerine yıldırım düştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kent genelinde akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, yüksek noktalara yıldırım düştü.

FİNANS MERKEZİ'NE YILDIRIM DÜŞTÜ

Ümraniye'de bulunan İstanbul Finans Merkezi'nin üzerine yıldırım düştüğü an ise saniye saniye görüntülendi. Yıldırımın gökdelenin tepesine düşmesiyle kısa süreli bir parlaklık oluştu. Bu sırada ortaya ilginç görüntüler çıktı.