Isparta'da kaza: 3 kişi yaralandı
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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde meydana gelen kazada Emel A. yönetimindeki araç, kavşaktan dönüş yapan bir BMW cipe çarpmamak için manevra yaparken takla attı. Kazada sürücünün babası, annesi ve kızı hafif yaralandı.
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Emel A. (39) yönetimindeki 01 EGR 68 plakalı araç kavşaktan dönüş yapan GA 629 JX Fransa plakalı BMW marka cipe çarpmamak için manevra yaptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı araç yolun sağındaki refüje çarparak takla attı. Kazada araçta bulunan sürücünün babası Erdal C. (71), annesi Vahide C. (63) ve kızı Beren A. hafif yaralandı. Yaralılar ilk ambulansla Yalvaç Devlet Hastanesine sevk edilerek tedaviye alındı. - ISPARTA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam