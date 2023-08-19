Isparta'da kaza: 3 kişi yaralandı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde meydana gelen kazada Emel A. yönetimindeki araç, kavşaktan dönüş yapan bir BMW cipe çarpmamak için manevra yaparken takla attı. Kazada sürücünün babası, annesi ve kızı hafif yaralandı.