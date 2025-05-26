Hizmet sıfır, zam okkalı! Beykoz Belediyesi'nin iş bilmezliği vatandaşı isyan ettirdi

İstanbul Beykoz'da belediyeye ait Spor Ormanı'nda yaşanan otopark sorunu vatandaşların tepkisini çekti. Otopark ücretinin 310 TL'ye yükseltilmesi ve çıkışta oluşan uzun araç kuyrukları, hafta sonunu doğada geçirmek isteyen İstanbullular için adeta çileye dönüştü.

Mikrofon uzatılan vatandaşlar, yaşadıkları mağduriyeti şu sözlerle dile getirdi:

Bu millete işkence çektirmeye kimsenin hakkı yok.

Param ile rezil oluyorum.

50 dakikada aşağıdan yukarıya araba zor çıktı.

Fahiş bir zam uygulanmış.

1 saat boyunca park ettiğim yerden çıkamadım.

HEM ÜCRET YÜKSEK HEM TRAFİK YOĞUN

Vatandaşlar sadece yüksek otopark ücretinden değil, ormandan çıkışta yaşanan trafik karmaşasından da şikayetçi. Özellikle yoğun saatlerde araçların orman yolunda uzun süre beklemek zorunda kalması, sistem eksikliğine işaret ediyor. Beykoz Belediyesi'ne ait işletmede yaşanan bu durumla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, vatandaşlar ücretlerin yeniden düzenlenmesini ve trafik akışının daha sağlıklı hale getirilmesini talep ediyor.