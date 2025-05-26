Hizmet sıfır, zam okkalı! Beykoz Belediyesi'nin iş bilmezliği vatandaşı isyan ettirdi

Hizmet sıfır, zam okkalı! Beykoz Belediyesi'nin iş bilmezliği vatandaşı isyan ettirdi
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Hizmet sıfır, zam okkalı! Beykoz Belediyesi'nin iş bilmezliği vatandaşı isyan ettirdi
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Beykoz Belediyesi'ne ait Spor Ormanı'nda otopark ücretinin 310 TL'ye çıkarılması ve çıkışta oluşan uzun araç kuyrukları vatandaşların tepkisine yol açtı. Saatlerce ormandan çıkamayan ziyaretçiler, "Paramla rezil oluyorum", "50 dakikada ancak çıkabildik" diyerek duruma isyan etti.

İstanbul Beykoz'da belediyeye ait Spor Ormanı'nda yaşanan otopark sorunu vatandaşların tepkisini çekti. Otopark ücretinin 310 TL'ye yükseltilmesi ve çıkışta oluşan uzun araç kuyrukları, hafta sonunu doğada geçirmek isteyen İstanbullular için adeta çileye dönüştü.

Mikrofon uzatılan vatandaşlar, yaşadıkları mağduriyeti şu sözlerle dile getirdi:

  • Bu millete işkence çektirmeye kimsenin hakkı yok.
  • Param ile rezil oluyorum.
  • 50 dakikada aşağıdan yukarıya araba zor çıktı.
  • Fahiş bir zam uygulanmış.
  • 1 saat boyunca park ettiğim yerden çıkamadım.

HEM ÜCRET YÜKSEK HEM TRAFİK YOĞUN

Vatandaşlar sadece yüksek otopark ücretinden değil, ormandan çıkışta yaşanan trafik karmaşasından da şikayetçi. Özellikle yoğun saatlerde araçların orman yolunda uzun süre beklemek zorunda kalması, sistem eksikliğine işaret ediyor. Beykoz Belediyesi'ne ait işletmede yaşanan bu durumla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, vatandaşlar ücretlerin yeniden düzenlenmesini ve trafik akışının daha sağlıklı hale getirilmesini talep ediyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (10)

Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

CHP pişmanlıktır..Bunlar daha iyi günleriniz….

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Haber YorumlarıSelim Demir:

nimet nimet

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Haber YorumlarıHad Bildiren:

Yine yıkama yağlama. Ne oldu ya siz böyle değildiniz.

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Haber YorumlarıMehmet DUMAN:

git 1 saat kuyrukta bekle 310 tl öde sonra şikayet et. GİTME KARDEŞİM GİTME. ben hiç gitmiyorum rezil olduğunla kalıyorsun.

Yorum Beğen15
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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Hafta sonunu doğada geçirmek isteyenlere, otopark ücretini fena geçirmişler.

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