Hipotermi Nedeniyle Hayatını Kaybeden Dağcı Mehmet Kocaakça Defnedildi

RUSYA'nın Elbruz Dağı'na tırmanış yaparken hipotermi nedeniyle hayatını kaybeden Manavgatlı dağcı Mehmet Kocaakça, memleketi Antalya'nın Manavgat ilçesinde toprağa verildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinden doğasever ve dağcı Mehmet Kocaakça, Alanya'dan Dr. Adnan Sarı ve turizmci İzzet Köseoğlu, Antalya'dan Cihan Yıldırım ve Bursa'dan Dr. Kazım Güler'den oluşan 5 kişilik grup, 20 Nisan Pazar günü Rusya'ya gitti. 5 kişilik grup, Rusya'daki 5 bin 642 metre yükseklikteki Elbruz Dağı'na tırmandı. Dağın zirvesine ulaşan dağcılar, hipotermi geçirdi. Dağcılardan Adnan Sarı ve İzzet Köseoğlu ile Cihan Yıldırım sağ kurtulurken, Mehmet Kocaakça ile Kazım Güler hayatını kaybetti.

CENAZE DEFNEDİLDİ

Manavgat'a getirilen Mehmet Kocaakça için bugün öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene CHP Antalya Milletvekili Aliye Coşar, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Kocaakça'nın tırmanış ekibinde yer alan Cihan Yıldırım, ailesi, dağcı arkadaşları ve sevenleri katıldı. Töreninin ardından Kocaakça'nın cenazesi, Ahmetler Mahallesi Mezarlığı'nda defnedildi. Cenazede fenalaşan Cihan Yıldırım defin sırasında mezarlıktan ayrıldı. Mehmet Kocaakça'nın mezarına Türk bayrağı dikildi ve mezar taşına Fenerbahçe bayrağı sarıldı.

Mehmet Kocaakça'nın kuzeni Özgür Varol, "Maalesef tırmanış planlandığı şekilde ilerlemiyor. Mehmet'in öldüğünü teyit ettikten sonra dünyamız yıkıldı. Çok fazla söyleyecek bir şey yok. Cenazesini bulamayabilirdik. Ama bize ulaştı. O bir teselli oldu. Bugün toprağa verdik. Acımız büyük. Bütün insanları genç, çocuk, yaşlı, herkesi çok seven birisiydi. Enerjisini onlara aktaran biriydi" dedi.