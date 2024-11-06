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Herkesi şaşırtacak! İşte Rahmi Koç'un en büyük hayali

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Rahmi Koç, en büyük hayalinin plansız, programsız bir plajda akşama kadar mayoyla gezmek olduğunu açıkladı.

Türkiye'nin en zengin iş insanlarından Rahmi Koç, en büyük hayalini açıkladı. Koç, plansız, programsız bir biçimde plajda akşama kadar mayoyla gezmenin en büyük hayali olduğunu, ancak bunu hiç gerçekleştiremediğini dile getirdi.

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, Caroline Koç'un sahibi olduğu Selamlique İstanbul markası için kamera karşısına geçti ve ünlü oyuncu Nejat İşler'in sorularına yanıt verdi.

Programın bir bölümündeİşler, Koç'a "Çocukken kurduğunuz en büyük hayal neydi?" sorusunu yöneltti. Koç'un bu soruya yanıtı ise, "Plansız, programsız bir plajda akşama kadar mayoyla gezmek. Ancak maalesef hiç olmadı" oldu.

Herkesi şaşırtacak! İşte Rahmi Koç'un en büyük hayali
Haberler.com / Umut Halavart - Yaşam
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