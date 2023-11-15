Hatay'ın Yayladağı ilçesinde bir meskende yangın çıktı.

Yayladağı ilçesine bağlı Bozlu Mahallesi'nde meskende yangın çıktı. Mahalle sakinler evden çıkan duman ve alevleri gördükten sonra 112 acil çağrı merkezine haber verdi. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangını, diğer evlere sıçramadan kontrol altına aldı.

Çıkan yangın sonucunda evin bazı bölümlerinde maddi hasar meydana geldi. - HATAY