Hatay'ın Yayladağı ilçesinde bir meskende yangın çıktı
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Yaşam Haberleri
Yayladağı ilçesine bağlı Bozlu Mahallesi'nde bir meskende yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde bir meskende yangın çıktı.
Yayladağı ilçesine bağlı Bozlu Mahallesi'nde meskende yangın çıktı. Mahalle sakinler evden çıkan duman ve alevleri gördükten sonra 112 acil çağrı merkezine haber verdi. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangını, diğer evlere sıçramadan kontrol altına aldı.
Çıkan yangın sonucunda evin bazı bölümlerinde maddi hasar meydana geldi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam