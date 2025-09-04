Hatay'da 'Yüreğimizdeki Işık Projesi' ile 4 Bin Çocuğa Eğitim Desteği

HATAY'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde yetim ve öksüz kalan çocuklar ile gençlerin yaşam koşullarını iyileştirmek, eğitim hayatlarını ve geleceklerini güçlendirmek amacıyla Hatay Valiliği himayelerinde yürütülen 'Yüreğimizdeki Işık Projesi' kapsamında düzenlenen yaz kurslarına 4 bin çocuk katıldı.

Çocukların eğitim, spor, dini gelişim ve duygusal destek süreçlerine katkı sunmak amacıyla 1 Temmuz – 1 Eylül tarihleri arasında 150'den fazla kurs açıldı. Yaklaşık 4 bin çocuğun katıldığı kursların kapanışı da bugün gerçekleştirildi. Etkinlikte konuşan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, "6 Şubat'ta yaşanan asrın afetinin ardından, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde asrın inşa ve imar çalışmaları devam ediyor. Konutlardan altyapıya, kültürel mirasımızın ihyasından ulaştırmaya; ticaretten üretime kadar pek çok alanda çalışmalar sürerken, aynı zamanda toplumun sosyal gruplarının iyilik haline katkı sunacak projeler de hayata geçiriliyor. Bu projelerden biri de 'Yüreğimizdeki Işık Projesi'dir. Daha önceki programlarımızda da tanıtılan proje, ebeveyn kaybı yaşayan çocuklara destek olmak, onları hayata bağlamak ve geleceğe umutla bakmalarına katkı sağlamak amacıyla gönül elçileriyle yürütülmektedir. Nisan 2024'ten bu yana proje kapsamında 8 bin 89 çocuk her yönüyle takip edilmektedir. Bu yönüyle Türkiye'nin en büyük öksüz ve yetim dayanışma hareketi olmasının yanı sıra, aynı zamanda önemli bir sosyal sorumluluk girişimidir" dedi.