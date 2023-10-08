Gökyüzünde evlilik teklifi

Mersin'de tekneden paraşütle uçan Musa Uysal, kız arkadaşına havada evlilik teklifi etti

MERSİN - Mersin'de tekneden paraşütle uçan Musa Uysal, kız arkadaşına havada evlilik teklifi etti.

Mersin Erdemli Belediyesi Erdemli Talat Göktepe Çamlığı kıyısında Su Sporları Merkezi'ni hayata geçirdi. Mavi ile yeşilin buluştuğu bir noktada kurulan proje ise yoğun talep görüyor. Taleplerin içerisinde en dikkat çekici olan ise çiftlerin evlilik teklifleri oldu. Paraşütle uçma heyecanına evlilik teklifi heyecanı da eklenince ortaya güzel görüntüler çıktı. Tekneden paraşütle uçan Musa Uysal, kız arkadaşı Seher Yüksel'e havada evlilik teklifi ederek evet cevabı aldı.

Böyle bir organizasyonla evlilik teklifi ettiği için mutlu olduğunu belirten Musa Uysal, "Daha önce sevgilime evlenme teklifi edecektim. Ama daha değişik şeyler istediğim için vazgeçtim. Erdemli Belediyesi'nin Su Sporlarının açıldığını öğrendim ve Erdemli Belediyesi yetkililerine başvurarak, randevu alarak bir evlenme teklifi organizasyonu ettik hep beraber. Erdemli Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum" dedi.

Tarif edilemeyecek kadar güzel duygular yaşadığını ifade eden Seher Yüksel de " Paraşüte bineceğim diye geldim. Evlilik teklifi aldım" diye konuştu.