Geleneksel Hacet Bayramı Bolu'da Şenlik Havasında Gerçekleşti

Yüzyıllardır süregelen geleneksel bayrama yoğun ilgi

Hacet Bayramına katılan Rektör Alişarlı, "Güreşecek misiniz?" sorusuna: Başpehlivanımız Erdoğan güreşti ve kazandı, o bize yetiyor"

BOLU - Bolu'da vatandaşların o yılın bol yağışlı ve bol mahsullü geçmesi için geleneksel olarak düzenlediği Hacet Bayramı, şenlik havasında gerçekleşti. Hacet Bayramı'na katılan ve güreşleri seyreden Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, 'Siz de güreşecek misiniz?' sorusuna, "Başpehlivanımız Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan güreşti ve güreşi kazandı, o bize yetiyor" cevabını verdi.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yüzyıllardır süregelen geleneksel köy bayramları devam ediyor. Her hafta sonu farklı köylerde gerçekleştirilen Hacet Bayramları ilçe halkı tarafından yoğun ilgi görüyor. Halkın o yılın bol yağışlı ve bol mahsullü geçmesi için Allah'a yağmur ve bereket duaları yaptığı etkinlikler, şenlik havasında geçiyor. Son olarak Mudurnu ilçesine bağlı Çepni Köyü'nde gerçekleştirilen Hacet Bayramı'nda 500'er kilogram pilav ve et pişirilerek misafirlere ikram edildi. İlçe halkının yoğun ilgi gösterdiği bayramlarda güreş, oyun havaları gibi çeşitli aktiviteler yapılarak eğlenceli anlar yaşanıyor. Gelenekleri devam ettirdiklerini belirten köy muhtarı Rahmi Çelebi, "Bugün bayram günümüz 500 kilo et, 500 kilo bulgur ile pilav yaptık. Yaklaşık 2 bin kişi bu pilavdan nasiplenecek. Sonra güreşlerimiz var. Ödüllü güreşlerimize Bolu rektörü de katıldı sevinçliyiz" dedi.

"Bizim başpehlivanımız Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, o güreşti ve güreşi sağladı. O bize yetiyor" cevabını verdi.

Geleneklere sahip çıkılması gerektiğini söyleyen Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, "Hacet Bayramı Bolu'nun güzel alışkanlıklarından bir tanesidir. Bölge olarak her yerde yapılıyor. Bunlar değerli şeylerdir. Geçmişine sahip çıkmayan, geleceğe yön veremez. Geçmişini bilmeyen, geleceği tanzim edemez. Gençlerimiz eskiyi ve yeniyi bilirse, geleceğe sağlam adımlar atar. Bu tür geleneklerin özelliği de budur. Gençler, topraklarına, atalarına bir aidiyetle bağlanıyor ve devamını sağlıyor. Takdir etmek lazım, devamını dilemek lazım. Allah önlerini açsın, hayırlı, huzurlu ve barış içinde nice şenliklere kavuşulsun inşallah. Yoğun programlar var, başpehlivanlara başarılar dilerim" dedi.

Ayrıca Rektör Alişarlı, muhabirin "Siz de güreşecek misiniz?" sorusuna, "Bizim başpehlivanımız Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, o güreşti ve güreşi kazandı. O bize yetiyor" cevabını verdi.

Hacet Bayramına; Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, BAİBÜ Tıp Fakültesi Dekanı Muhammet Güzel Kurtoğlu, BAİBÜ Genel Sekreteri İhsan Ağcan, Refah Partisi Bolu eski Milletvekili Mustafa Yünlüoğlu ve 2 bin vatandaş katılım gösterdi. Pehlivanların kıyasıya mücadelesi devam ediyor.