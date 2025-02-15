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Gelen hesabı gören müşteri, adisyonu yırtıp mekanı terk etti

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Ankara'da gittiği bir mekanda gelen hesabı fazla bulan müşteri, "Ben bunu kabul etmiyorum" dedikten sonra adisyonu yırtıp attı. Mekanı terk eden müşterinin o anları başka bir vatandaş tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.

Ankara Keçiören'de bir kafede, hesabın yüksek geldiğini iddia eden bir müşteri, "Ben bunu kabul etmiyorum" diyerek adisyonu yırttı ve mekanı terk etti.

Olay anı çevredeki diğer müşteriler tarafından şaşkınlıkla izlenirken, kafe çalışanları duruma müdahale etmek istese de müşteri hızla mekândan ayrıldı. Görgü tanıklarına göre; hesap tutarını fazla bulan müşteri, ödemeyi reddederek sert bir tepki gösterdi.

Gelen hesabı gören müşteri, adisyonu yırtıp mekanı terk etti

Sosyal medyada hızla yayılan olay, kullanıcılar arasında tartışmalara yol açtı. Kimileri "Fahiş fiyatlara tepki göstermekte haklı" derken, bazıları da "Hizmetin bedeli ödenmeli, bu yapılan doğru değil" yorumlarında bulundu.

Gelen hesabı gören müşteri, adisyonu yırtıp mekanı terk etti
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Yaşam
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Milyarlık servetin yüzüne bakan yok
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Gelen hesabı gören müşteri, adisyonu yırtıp mekanı terk etti
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Yorumlar (6)

Haber Yorumlarısefa KURAL:

canlı müzik parası ne laaaa sen müşteri çekmek için getirmiyor musun? oldu olacak mekan kira parası adı altında para iste müşteriden,siz olmasanız biz kira vermezdik diye

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Haber YorumlarıMehmet Celik:

allah hirsiz esnaflardan korusun

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Haber Yorumlarıerdoğan Vatansever:

özalın ateşi bol olsun piyasayı serbest bırakınca zengin çok zengin oldu fakirse 1 ekmeğe muhtaç oldu 10 gün önce fırından ekmek almıştım 10 tl idi bu sabah aldım 12 50 tl birde buçuğu var özaldan önceki türkiyede piyasada dövis yasaktı esnafkar kafasına göre koy koyana koy koyana sesiz olana koyadam iyi yapmış mekan sahibini iyice dövmeliydi

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Haber YorumlarıBlackened:

Çay(canlı müzik) nedir ulan? Allah sizi kahretsin. Alttaki 800 lira ne onu da anlamadım.

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Haber Yorumlarıfikret ipek:

İŞTE ISPATI ŞİMDİ VATANDAŞ NE YAPSIN.BU SOGUN YERLERİNİ HÜKÜMET NDEN DENETLEMİYOR.VALLA ÜLKEMİZ FETRET DEVRİ YAŞIYOR.GÖRECEKSİNİZ O VATANDAŞI FENA DÖVECEKLER.AH REİŞS AH İPİN UCUNU FENA KAÇIRDIN HALA HAMASETLE AYAKTA KALMAYA ÇALIŞIYORSUN.ÜMÜĞÜN SIKARIM DEDİNİZ AMA ÖYLE OLMADI ONLAR HALKIN ÜMÜĞÜNÜ SIKIYOR.YAKINDA HOŞ OLMAYAN ŞEYLER OLMASINDAN KORKUYORUZ.

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