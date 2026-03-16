Mardin'deki GAP Şelalesi, Yağışların Ardından İkinci Kez Akmaya Başladı

Mardin'in Derik ilçesindeki GAP Şelalesi, son sağanak yağışların ardından tekrar akmaya başladı. Üreticiler, şelalenin akmasının tarımsal üretime katkı sağlayacağını belirtiyor ve bu durumu sevinçle karşılıyor.

MARDİN'in Derik ilçesinde bulunan GAP Şelalesi, son iki gün etkili olan sağanak yağışların ardından aynı yıl içerisinde ikinci kez akmaya başladı.

Cevizpınar Mahallesi sınırlarında, ilçe merkezine yaklaşık 4 kilometre mesafede bulunan ve Türkiye'nin 223'üncü Tabiat Parkı içerisinde yer alan GAP Şelalesi, etkili yağışların ardından aynı yıl içerisinde ikinci kez akmaya başladı. Bölgedeki zeytin ve meyve bahçelerinin sulanmasına katkı sağlayan şelalenin yeniden akması, üreticiler tarafından sevinçle karşılandı. İlçede yaklaşık 20 bin dönümlük alanda bulunan zeytin ve meyve bahçelerini besleyen şelalenin akmasıyla birlikte bölgede ürün rekoltesinin artacağına inanılıyor. Zeytin, incir, nar, kayısı ve ceviz üreticiliği yapan vatandaşlar, 'bereketin müjdeleyicisi' olarak bilinen şelalenin akmasının tarımsal üretime olumlu katkı sağlayacağını belirtti.

'ÇİFTÇİLERİMİZİN YÜZÜ GÜLDÜ'

Şelalenin akmaya başlaması üzerine bölgeye gelen vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi. Şelaleyi görmek için gelen vatandaşlardan Abdulkadir Karakaş, "GAP Şelalemiz yine akmaya başladı, çiftçilerimizin yüzü güldü. Zeytinlerimizin hasadı çok iyi olacak, bizim için çok sevinçli bir manzara" dedi.

Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/DERİK(Mardin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İsrail ordusu İran'daki 3 şehre eş zamanlı saldırı başlattı

Savaş şiddetleniyor: 3 şehre eş zamanlı saldırı başlatıldı
Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı Szymon Marciniak yönetecek

Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek
Fenerbahçe'de Kerem ve Tedesco arasındaki bağlar koptu

İpler tamamen koptu!
Aman dikkat! e-Devlet'te bu işlemi yapmayan evini kaybedebilir

Aman dikkat! e-Devlet'te bu işlemi yapmayan evini kaybedebilir
Saç örme videosu ile gündeme gelen hemşire, Amedspor maçında kendinden geçti

Bu kadını tanıyabildiniz mi? Amedspor maçında kendinden geçti
Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı Szymon Marciniak yönetecek

Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek
İlber Ortaylı'ya veda! Kızının sözleri yürek dağladı: Dün odasına girdiğimde...

İlber hocaya veda! Babasının odasında gördüğünü anlatırken dayanamadı
Türkiye'nin dev şirketi resmen iflas etti

Türkiye'nin dev şirketi iflas etti