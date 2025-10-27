Haberler

Filografi Sanatıyla Ailesinin Geçimini Sağlıyor

Güncelleme:
Erzurum'un Oltu ilçesinde Elanur Akkuş, kaybettiği eşinin ardından filografi sanatıyla hem ailesinin geçimini sağlıyor hem de çocuklarına örnek olmaya çalışıyor. Kendi kültürüyle harmanladığı eserleri internet üzerinden satışa sunan Akkuş, güçlü bir anne figürü olarak ayakta durmaya çalışıyor.

ERZURUM'un Oltu ilçesinde Elanur Akkuş (33), kursta öğrendiği filografi sanatıyla ailesinin geçimini sağlıyor. Evinde oluşturduğu küçük atölyesinde yaptığı tabloları internetten bin ve 2 bin lira arasında satışa sunan Akkuş, "Eşimi 4 yıl önce kaybettim. 3 çocuğum var. Onlara daha iyi bir gelecek bırakmak, güçlü bir anne figürü olarak ayakta durmalarını sağlamak istiyorum. Bu nedenle elimden geleni yapıyorum" dedi.

Oltu'da 4 yıl önce eşini kaybeden Elanur Akkuş, Oltu Kaymakamlığı Aile Destekleme Merkezi'nde açılan filografi kursuna katıldı. Kursun ardından evine küçük bir atölye kuran Elanur Akkuş, tablolar yapıp satmaya başladı. Erzurum'un yöresel kumaşı koyunyününden yapılan ehramla filografi sanatını buluşturan Akkuş'ın farklı tasarımları beğeni topladı. Akkuş, "Filografiyi daha önce biliyordum ama 3 yıl önce Aile Destekleme Merkezi'nde kursuna gittim. Sonrasında düşündüm ki, bu sanatı kendi kültürümüzle nasıl harmanlayabilirim Annelerimizin örtünmek için kullandığı ehramla birleştirdim. Anadolu motiflerinden esinlendim. Eskiden insanlar söyleyemediklerini kilim desenlerine işlerdi; ben de bu anlatımı filografiyle birleştirdim. Ortaya çok özel tablolar çıktı" diye konuştu.

SESSİZ MAKİNE ALDI

Filografi sanatının çivi çakılarak yapılması nedeniyle evde çalışırken komşularının seslerden rahatsız olduğunu belirten Akkuş, bu durumu çözmek için özel bir sessiz çivi çakma makinesi aldığını ve balkonuna kurduğu atölyede çalışmalarına devam ettiğini söyledi. Sanatı sayesinde hem geçimini sağladığını hem de çocuklarına örnek olmak istediğini dile getiren Akkuş, şunları söyledi"Eşimi 4 yıl önce kaybettim. 3 çocuğum var. Onlara daha iyi bir gelecek bırakmak, güçlü bir anne figürü olarak ayakta durmalarını sağlamak istiyorum. Bu nedenle elimden geleni yapıyorum. Bu meslek zor ama çok seviyorum. Satış alanımız şu an kısıtlı ama inşallah daha güzel yerlere geleceğiz. Doğru yolda olduğuma inanıyorum, bu yoldan asla vazgeçmeyeceğim."Evindeki atölyede ürettiği filografi tablolarını internet üzerinden satışa sunan Akkuş, eserlerinin bin ila 2 bin lira arasında alıcı bulduğunu söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
