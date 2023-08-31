Eyyübiye Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda Çocuklar Yüzme Öğreniyor

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un hizmete sunduğu yarı olimpik yüzme havuzu çevresindeki mahallelerde yaşayan çocuklar yüzme öğreniyor. Havuzda her gün yüzlerce kişi eğitim alıyor ve yarışlar düzenleniyor.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un, ilçe gençliğine sözünü verdiği ve geçen yıl hizmete sunduğu yarı olimpik yüzme havuzu çevresinde bulunan mahallelerde yaşayan çocukların neredeyse tamamı yüzme öğrendi.

Muradiye Mahallesi'nde yer alan aynı zamanda çevresindeki Selçuklu, Eyüpnebi, Eyüpkent, Onikiler, Hayati Harrani, Osmanlı, Eyyübiye gibi mahallelerden rahatlıkla ulaşımın sağlanabildiği Eyyüp Cenap Gülpınar Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, haftanın altı günü çocuklarla dolup taşıyor. Her gün yüzlerce kişinin faydalandığı yarı olimpik yüzme havuzunda, usta öğreticiler ve cankurtaran nezaretinde serinleyen çocuklar yüzme konusunda büyük beceri kazandı. Havuz çevresindeki mahallelerde yaşayan çocuklardan yüzme bilmeyen neredeyse kalmazken, havuzda kendi aralarında yaptıkları yarışlar da büyük heyecan yaşanıyor. Seanslara arkadaş gruplarıyla gelen çocuklar, kimlik kartlarını kapıdaki görevliye teslim ettikten sonra duşlarını alıp, bonelerini takarak havuza giriyorlar. Seans süresince gönüllerince eğlenip, yüzme becerilerini geliştiren çocuklar Başkan Mehmet Kuş'a teşekkür etmeyi de ihmal etmiyorlar.

Cuma günleri temizlik ve bakım faaliyetleri için kapalı olan havuz, haftanın altı günü hizmet veriyor. - ŞANLIURFA