Eskişehir'de askerlik yapan 25 kişilik tertip grubu 40 yıl sonra buluştu

Eskişehir'de askerlik yapmış 25 kişilik tertip grubu 40 yıl sonra tekrar kentte buluşup eski günleri yad etti.

1982, 1983 ve 1984 yılları arasında yılında Eskişehir İl Merkez Jandarma Komutanlığı'nda askerlik görevine yerine getiren yaklaşık 25 tertip 40 yıl sonra bir araya geldiler. Askerlik yaptıkları dönemde çarşı izinlerini değerlendirdikleri yerleri gezen askerlik arkadaşları hasret giderip eski günleri yad ettiler. Kayseri, Giresun, Erzincan. Karabük, Afyon, Nevşehir, Kars, Sivas, Çanakkale, Edirne, Trabzon ve Manisa'dan vatani görev yaptıkları kenti gezen asker arkadaşları, Eskişehir'in oldukça değiştiğini ve oldukça değiştiğini belirten askerlik arkadaşları bazı yerleri ise tanıyamadıklarının altını çizdi.

"Bu dostluğu ölesiye kadar sürdüreceğiz"

Ankara'dan buluşmaya katılan Mehmet Güngör, "Eskişehir İl Merkez Jandarma Komutanlığında 1982, 1983 ve 1984 yılları arasında vatani görevlerini yapan değerli kardeşlerimle birlikte komutanlar olarak Eskişehir'de nostalji yaşadık. Sosyal medya üzerinden haberleşerek, karşılıklı telefon numaraları paylaşarak Mustafa kardeşimiz bir grup oluşturdu. Ondan sonra Hamit kardeşim de bunun organizasyonunu yaptı. Arkadaşlara haber verdi, duyurdu. Gelmek isteyenlerle haberleştik ve burada buluştuk. Bazı arkadaşlar aramızdan ayrıldı, bir kısım arkadaş da burada bir gece kalıp eski bölük komutanlığında sabah kahvaltı yaptıktan sonra İl Jandarmayı ziyaret ettik. Kayseri, Giresun, Erzincan. Karabük, Afyonkarahisar, Nevşehir ve Kars'tan arkadaşlar aramızda. Sivas, Çanakkale, Edirne, Trabzon, Manisa'dan arkadaşlar da ayrıldılar. Bu dostluğu ölesiye kadar sürdüreceğiz. İki bu yıl olan bu geziyi gelenek haline getireceğiz. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'nda vatani hizmetini yapanlar olarak devam ettireceğiz inşallah. Organizasyonu yapan Kadir kardeşime de teşekkür ediyorum" dedi.

"Her yıl bir gün belirleyeceğiz"

Kars'tan Eskişehir'e gelen Hamit Karaba ise "Eskişehir'de bayağı değişiklikler olmuş. Bizim zamanımızda bu kadar kalabalık yoktu. Şimdi farklı yerlerde farklı değişiklikler olmuş. Ama bazı değişmeyen yerlerden Hamamyolu'ndan aşağıya giderken o tarafta değişmeyen yerler var. Diğer yerlerde çok değişiklik olmuş. Tanımakta güçlük çektiğimiz fazla yer olmadı ama yine de değişiklik olmasından dolayı bazen yerlerde şaşırdık. İnşallah bunu geleneksel hale getireceğiz. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan arkadaşlarla beraber her yıl bir gün belirleyeceğiz. O günde burada buluşacağız" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR