3.5 milyon sürücüyü bekleyen tehlike! Trafiğe çıkamayacaklar

3.5 milyon sürücüyü bekleyen tehlike! Trafiğe çıkamayacaklar
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Eski tip ehliyetlerin yenileme süresi 31 Temmuz'da doluyor. Eski ehliyetlerini yenilemek için belirlenen tarihe kadar başvurmayanlar hem yüklü para cezası ödeyecek hem de trafiğe çıkma hakkını tamamen kaybedecek. Ehliyetlerini belirlenen tarihe kadar yenilemeyen 4 milyon B sınıfı belgeye sahip sürücü, 15 lira yerine 7 bin 438 lira ödeyecek.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre, bugüne kadar 32 milyon 817 bin 997 ehliyet yenileme başvurusu yapıldı. Eski sürücü belgesini kullanmaya devam eden 3 milyon 549 bin 583 sürücünün 1 Ağustos'a kadar yenileme işlemi yapmaması durumunda ehliyetleri geçersiz sayılacak.

7 BİN 438 LİRAYA ÇIKACAK

Eski tip sürücü belgeleri 31 Temmuz 2025'e kadar 15 lira karşılığında yenilenebilecek. Bu tarihten sonra ise B sınıfı ehliyet yenileme ücreti 7 bin 438 liraya çıkacak. Sürücü belgesini yenilemek isteyenler, Alo 199 Çağrı Merkezi, mobil uygulama veya "nvi.gov.tr" üzerinden randevu alarak gerekli evrakları tamamlayıp nüfus müdürlüklerine başvurabiliyor.

YENİ EHLİYETLER ADRESLERE TESLİM EDİLİYOR

Ehliyetini yenilemek isteyenlerin eski sürücü belgelerini ibraz etmeleri, 15 liralık başvuru ücretini ödemeleri, yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporunu sunmaları, son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adreslerini bildirmeleri gerekiyor.

Başvuruda bulunanların yeni sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılarak PTT aracılığıyla adreslerine teslim ediliyor. Bu süreçte, nüfus müdürlüklerinden veya e-Devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgesi ile araç kullanılabiliyor.

5 ADIMDA EHLİYET YENİLEME İŞLEMİ

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre, eski tip sürücü belgesi şu 5 adımda yenilenebiliyor:

1- Randevu alımı :

İşlemlere başlamadan önce, NVİ İnternet Portalı (https://randevu.nvi.gov.tr), Alo 199 Çağrı Merkezi veya NVİ Mobil Uygulaması üzerinden nüfus müdürlükleri için randevu oluşturulması gerekiyor.

2- Gerekli belgelerin hazırlanması:

Başvuru için eski tip sürücü belgesi, 15 lira (13 lira değerli kağıt bedeli ve 2 lira vakıf payı) ödemesinin yapıldığına dair dekont (Gelir İdaresi Başkanlığının https://ivd.gib.gov.tr internet sayfası veya anlaşmalı bankalardan ödenebilir), yetkili sağlık kuruluşlarınca düzenlenen ve geçerliliği 2 yıl olan sürücü sağlık raporu ile son 6 ay içerisinde çekilmiş 1 biyometrik fotoğraf talep ediliyor.

3- Başvuru yerine gidilmesi:

Hazırlanan belgelerle, randevu alınan veya randevusuz olarak (bekleme süresi göz önüne alınarak randevu tavsiye edilir) herhangi bir nüfus müdürlüğüne gidilerek başvuru gerçekleştiriliyor.

4- Kişiselleştirme süreci ve geçici belge kullanımı:

Başvuru sonrası sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından en geç 2 iş günü içerisinde kişiselleştiriliyor. Bu kişiselleştirme ve teslimat sürecinde, vatandaşlar nüfus müdürlüklerinden ya da e-Devlet üzerinden alacakları geçici sürücü belgesi ile araç kullanmaya devam edebiliyor.

5- Yeni ehliyetin teslim alınması:

Kişiselleştirilen sürücü belgesi PTT'ye teslim ediliyor. Başvuru esnasında belirtilen adrese veya yine başvuru sırasında belirlenebilecek 2 kişiden birine teslimat yapılıyor. Teslimat süreleri 56 il merkezine 1 gün, diğer illere 2 gün, ilçelere ise 4 gün olarak belirtiliyor.

Kaynak: AA / Yaşam
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Yorumlar (10)

Haber Yorumlarıyasin yaşaran:

ceza ceza ceza ALLAH ne zaman ceza verecek bunlara

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Haber YorumlarıFurkan:

bunu yapmazlar. oy kaybediyorlar, birde bunu yaparsak ne hale düşeriz derler. ama biz gerizekalıyız ki gittik hemen aldık.

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Haber YorumlarıMurathan Gunay:

ceza değil yanılıyorsunuz milleti.1 ağustostan itibaren yenilemek isterse 7300 lira.yada yenilemeden kullanırsa ceza olur.

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Haber YorumlarıBoğuşmalı Kombi:

İlçe nüfus müdürlüğüne gittim. Ben kaza yaptım ve araç kullanma yeteneğimi ve engelli ehliyeti alacak yeterliliği kaybettim, eski ehliyetimin iptalini talep ediyorum dedim. Ehliyet iptal olma diye bir şey yok sadece trafiğe çıkma ceza falan yemezsin dediler. Şimdi bu haber bana 7 bin toslanacağını söylüyor şaşırdım kaldım.

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Haber Yorumlarızırzop:

Ehliyet yenileme süresi 10 yıl ya şımdı 10 sene sonra ehliyetini yenıleyenler 7 bin kusur lira ( o zamanın parası 10 bin lira olur) mu ödeyecek bu nasıl iş anlamadım

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