Erzincan'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunmaktadır.