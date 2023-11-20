Erzincan'daki Karasu Nehri'nde bir balıkçının oltasına, yaklaşık 110 kilogramlık turna balığı takıldı. Dev balığı yakalayan balıkçı, "Bu balığı gecenin karanlığında yakalamak gerçekten çok zor." dedi.

Erzincanlı vatandaş olta ile 110 kilogramlık turna balığı yakaladı

Erzincan'da 40 yıldır balıkçılıkla uğraşan Erdoğan Mercan, nehrin Kemaliye ilçesi tarafında balık avlamaya gitti. Burada avlandığı sırada oltasına turna balığı takılan Mercan, yaklaşık 110 kilogramlık balığı iş yerine götürdü.

KİLOSU 250 LİRADAN SATILIYOR

Bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla kilogramı 250 liradan satışa sunulan balığın fotoğrafını çekti.

"YAKALAMAK GERÇEKTEN ÇOK ZOR"

Balıkçı Mercan, yaptığı açıklamada, turna balığını oltayla yakaladığını belirterek, "Yakaladığım balık 110 kilo civarında. Bu balığı gecenin karanlığında yakalamak gerçekten çok zor." dedi.