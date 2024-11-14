Elazığ'da Dev Turna Balığı Tezgahı Süslüyor

ELAZIĞ'da Mehmet Tunç tarafından Karakaya Barajı'nda yakalanan 1 metre 35 santimetre uzunluğunda 69 kiloluk turna balığı, tezgahta ilgi odağı oldu.

Balıkçı Mehmet Tunç, Karakaya Barajı'nda yakaladığı 1 metre 35 santimetre boyunda ve 69 kilo ağırlığındaki turna balığını, balık pazarındaki tezgahında satışa sundu. Görenlerin ilgisini çeken balığın kilosunu 300 TL'den sattığını belirten Tunç, "Bu büyüklükte ve kalitede bir turna balığı çok nadir bulunuyor. Yaklaşık 2-3 ayda bir bu boyutlarda bir balık yakalayabiliyoruz. Genellikle ağları yırtarak kaçan turna balıkları arasında, bu büyüklükte yakalanan balıklar oldukça özeldir" dedi.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ Elazığ,