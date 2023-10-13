Ekim ayında meyve veren kayısı ağacı şaşırttı

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde soğuk havaya rağmen meyve veren kayısı ağacı şaşırttı.

İlçeye bağlı Cemalettin Köyündeki bir bahçede kayısı ağacı ekim ayında meyve vermeye başladı.

Sonbahar mevsiminde ağaçlar yaprak dökerken yeni meyve vermeye başlayan kayısı ağacı ise görenleri şaşırttı. İlçedeki kayısı ağaçlarının meyveleri Ağustos ayında hasat edilirken, Cemalettin Köyü'nde kayısı ağacının ekim ayının ortasında meyve vermesi ve olgunlaşmaya başlaması görenleri hayretler içinde bıraktı. Cemalettin Köyü muhtarı Ali Elçi, evinin bahçesinde meyve veren ağacın kendilerini oldukça şaşırttığını belirterek, "Burada anlatmak istediğim kayısı ağaçları Ağustos aylarındadır. Fakat şuan köydeki bahçemizde kayısı ağacımızdaki meyvelerin yeni olgunlaşmasını görüyoruz. Buda Allah'ın bir hikmetidir. Bu neden oldu çözemedik. Şuan görüyorsunuz kayısılarımızı yeni toplamaya başlayacağız. Karşımızda ceviz ağacı var ve yeni döktük. Ama kayısılarımız yeni olgunlaşmaya başladı. Yeniden kayısı toplamaya başlayacağız. Sizlerde görüyorsunuz. Tadı da çok güzel herhangi bir farkı yok" dedi.