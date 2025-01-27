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Dünyanın en zengin sanatçısının serveti 19 ülkeyi geride bıraktı

Dünyanın en zengin sanatçısının serveti 19 ülkeyi geride bıraktı
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ABD'li rapçi Kanye West, 2.77 milyar dolar olarak açıklanan servetiyle dünyanın en zengin sanatçısı unvanını elde etti. West,bu servetiyle 19 ülkenin ekonomisini geride bıraktı.

Dünyaca ünlü rapçi Kanye West kişisel servetini açıkladı. Geçtiğimiz yıllarda Yahudi karşıtı söylemleri nedeniyle birçok markayla olan işbirlikleri sonlandırılan ve serveti 400 milyon dolara kadar düşen West'in serveti 2025 itibarıyla 2.77 milyar dolara yükseldi.

Bu rakamlarla West,geçen yılın en zengin sanatçısı olan Jay-Z'nin 2.5 milyar dolarlık servetini geride bıraktı.

SERVETİ 19 ÜLKENİN EKONOMİSİNDEN DAHA BÜYÜK

West'in servetiyle geride bıraktığı ülkeler ve ekonomileri şöyle:

1- Tuvalu - Yaklaşık 60 milyon dolar GSYİH.

2- Nauru - Yaklaşık 120 milyon dolar GSYİH.

3- Palau - Yaklaşık 300 milyon dolar GSYİH.

4- Marshall Adaları - Yaklaşık 250 milyon dolar GSYİH.

5- Kiribati - Yaklaşık 200 milyon dolar GSYİH.

6- Micronesia Federal Devletleri - Yaklaşık 400 milyon dolar GSYİH.

7- São Tomé ve Príncipe - Yaklaşık 500 milyon dolar GSYİH.

8- Dominika - Yaklaşık 600 milyon dolar GSYİH.

9- Tonga - Yaklaşık 500 milyon dolar GSYİH.

10- Saint Kitts ve Nevis - Yaklaşık 1 milyar dolar GSYİH.

11- Grenada - Yaklaşık 1.2 milyar dolar GSYİH.

12- Samoa - Yaklaşık 900 milyon dolar GSYİH.

13- Vanuatu - Yaklaşık 1 milyar dolar GSYİH.

14- Saint Vincent ve Grenadinler - Yaklaşık 900 milyon dolar GSYİH.

15- Komorlar - Yaklaşık 1.2 milyar dolar GSYİH.

16- Solomon Adaları - Yaklaşık 1.5 milyar dolar GSYİH.

17- Doğu Timor - Yaklaşık 2.5 milyar dolar GSYİH.

18- Gine-Bissau - Yaklaşık 1.5 milyar dolar GSYİH.

19- Ekvator Ginesi (nüfus ve petrol gelirlerine rağmen ekonomik daralma nedeniyle) - Yaklaşık 2.5 milyar dolar GSYİH.

Haberler.com / Tolga Şahin - Yaşam
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıGhostyEis:

Türkiye de var diye çok korktum

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıMerxas:

Türkiye'yi yazmayı unutmuşsunuz..

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıMahmutabla:

Üç seçim sonra listeye biz de ekleniriz bu gidişle:)

Yorum Beğen3
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