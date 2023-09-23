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Doğubayazıt Belediyesi Hareketlilik Haftasında çevre dostu ulaşım araçlarına dikkat çekti

Yaşam Haberleri

Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar ve belediye personelleri, Avrupa Hareketlilik Haftası adıyla kutlanan ve sürdürülebilir kentsel hareketliliğe öncülük etmeyi amaçlayan farkındalık kampanyasıyla ilçede pedal çevirdi. Vatandaşların da katıldığı etkinlikte keyifli anlar yaşandı.

Doğubayazıt Belediyesi Hareketlilik Haftasında çevre dostu ulaşım araçlarına dikkat çekmek için pedal çevirdi.

Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar ve belediye personelleri, Avrupa Hareketlilik Haftası adıyla kutlanan ve sürdürülebilir kentsel hareketliliğe öncülük etmeyi amaçlayan farkındalık kampanyasıyla ilçede pedal çevirdi. Vatandaşların da katıldığı etkinlikte keyifli anlar yaşandı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Bekir Yıldız Doğubeyazıt Belediye Yaşam Haberler

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