Doğubayazıt Belediyesi Hareketlilik Haftasında çevre dostu ulaşım araçlarına dikkat çekti

Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar ve belediye personelleri, Avrupa Hareketlilik Haftası adıyla kutlanan ve sürdürülebilir kentsel hareketliliğe öncülük etmeyi amaçlayan farkındalık kampanyasıyla ilçede pedal çevirdi. Vatandaşların da katıldığı etkinlikte keyifli anlar yaşandı.