Haberler

Diyarbakır'da Dicle Barajı'na 2 Milyon Yavru Sazan Bırakıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da, Dicle Barajı'na Şanlıurfa'dan getirilen 2 milyon yavru sazan balığı bırakıldı. Bu uygulama ile bölgedeki ekosistemin korunması ve balık popülasyonunun artırılması hedefleniyor.

DİYARBAKIR'da Dicle Barajı'na Şanlıurfa'dan getirilen 2 milyon yavru sazan balığı bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile gerçekleştirilen koordinasyon sonucunda, Şanlıurfa'dan getirilen 2 milyon yavru sazan balığı, Eğil ilçesinde bulunan Dicle Dicle Baraj Gölü'ne bırakıldı. Uygulamanın, bölgedeki ekosisteme katkı sunmasının yanı sıra balık popülasyonunu artırarak doğal dengenin korunmasına destek olması hedefleniyor.

Haber ve Kamera: Seyfettin EKEN /DİYARBAKIR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Rektörün paylaşımı ortalığı karıştırdı! Tepki yağınca 'Yanlış anlaşıldım' dedi

Rektörün paylaşımı ortalığı karıştırdı! Tepki yağınca geri adım attı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Baba Vanga'dan 2026 yılı için ürküten kehanetler! Uzaylılarla temas için tarih verdi

Baba Vanga'dan 2026 için ürküten kehanet: Dev gemi atmosfere girecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.