Diyarbakır'da Dicle Barajı'na 2 Milyon Yavru Sazan Bırakıldı

DİYARBAKIR'da Dicle Barajı'na Şanlıurfa'dan getirilen 2 milyon yavru sazan balığı bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile gerçekleştirilen koordinasyon sonucunda, Şanlıurfa'dan getirilen 2 milyon yavru sazan balığı, Eğil ilçesinde bulunan Dicle Dicle Baraj Gölü'ne bırakıldı. Uygulamanın, bölgedeki ekosisteme katkı sunmasının yanı sıra balık popülasyonunu artırarak doğal dengenin korunmasına destek olması hedefleniyor.

Haber ve Kamera: Seyfettin EKEN /DİYARBAKIR