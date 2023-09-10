Depremzede Aileye Konteyner Yardımı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde kaldıkları çadır yanan depremzede aile, kaymakamlık tarafından konteyner eve yerleştirildi.

Samandağ ilçesi Kuşalanı Mahallesi'nde depremzede ailenin kaldığı çadırda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çadır kullanılamaz hale geldi. Depremzede aile çadırları yandığı için sokakta kaldı. Samandağ Kaymakamı Emre Dündar, gecenin geç saatlerinde yaşanan olay üzerine talimat vererek aileye konteyner verilmesini sağladı. Konteynere geçen aile kaymakama teşekkür etti. - HATAY