Denizde Boğulma Tehlikesi Geçiren Genç Hayatını Kaybetti

Denizde Boğulma Tehlikesi Geçiren Genç Hayatını Kaybetti
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Mersin'in Silifke ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 17 yaşındaki Alperen Bayraktar, hastanede 4 gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Cenazesi Ankara'da toprağa verildi.

MERSİN'in Silifke ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren ve kaldırıldığı hastanede 4 gün sonra hayatını kaybeden Alperen Bayraktar (17), Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Mersin'in Silifke ilçesinde 1 Haziran'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Yıldırım Beyazıt Kampı'nın plajında denize giren Sincan Erkunt Çıraklık Eğitim Okulu öğrencileri Cemal Emre Kurt (17) ile Mehmet Erdem Akdeniz (17) ve Alperen Bayraktar, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Alperen Bayraktar, vatandaşlar tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Açığa sürüklenen Mehmet Erdem Akdeniz ve Cemal Emre Kurt, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından sudan çıkarılarak, ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Akdeniz ve Kurt, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cemal Emre Kurt'un cenazesi, 2 Haziran'da memleketi Çorum'da Mehmet Erdem Akdeniz'in cenazesi ise önceki gün Sincan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Hastanede tedavisi süren Alperen Kurt da 4 gün süren yaşam mücadelesinin ardından dün hayatını kaybetti. Alperen Bayraktar için Sincan Mezarlığı Camisi'nde öğlen vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye, İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, Sincan kaymakamı Levent Kılıç, ilçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Ahmet İşleyen ile öğrenci ve öğretmenler katıldı. Baba Ahmet Bayraktar, cenazede güçlükle ayakta durdu. Bayraktar'ın cenazesi, namazın ardından gözyaşlarıyla Sincan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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