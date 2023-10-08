Deniz Paraşütü Yapan Genç Kız Arkadaşına Evlilik Teklif Etti

Mersin'in Erdemli ilçesinde deniz paraşütü (Parasailing) yapan genç, yanındaki kız arkadaşına evlilik teklifinde bulundu.

Erdemli Belediyesinin açıklamasına göre, Talat Göktepe Tabiat Parkı'ndaki su sporları merkezine gelen Musa Uysal ve Seher Yüksel, deniz paraşütü yaptı.

Uysal, gökyüzüne yükselmelerinin ardından kız arkadaşına evlilik teklifinde bulundu.

Sürpriz karşısında şaşkınlık yaşayan Yüksel, teklifi kabul etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uysal, unutulmaz anlar yaşadıklarını belirterek, "Su sporları merkezinin açıldığını öğrendim. Belediye yetkililerine başvurup randevu alarak bir evlenme teklifi organizasyonu yaptık hep beraber. Ekiplere destekleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yüksel de deniz paraşütü yapma düşüncesiyle geldiği yerde evlilik teklifi aldığını ve çok mutlu olduğunu kaydetti.