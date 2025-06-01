Datça'da Dikiş Kursu Defilesi: Erkekler de Yer Aldı

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, düzenlenen dikiş kursunda arlarında erkeklerinde bulunduğu 29 kursiyerin ürettiği kıyafetler, düzenlenen defileyle tanıtıldı. Kursiyerler, eski elbise kumaşları ve perde parçaları gibi malzemeleri geri dönüştürerek yaptıkları kıyafetlerin mankenliğini de kendileri yaptı.

Datça'da geçen kasım ayında dikiş kursu düzenlendi. 6 ay süren kursa yaşları 40 ile 70 arasında değişen aralarında emekli olanlarında bulunduğu 5'i erkek 29 kursiyer katıldı. Eğitimlerin mesai saatleri dışında yapıldığı, kursta bütçeye uyumluluk esas alındı. Bu kapsamda kursiyerler öncelikle evlerindeki eski elbise kumaşları, perde parçaları gibi malzemeleri değerlendirerek geri dönüştürüp çeşitli kıyafetler üretti.

Kursiyerlerin diktiği kıyafetler Liman Sergi Salonu önünde düzenlenen defileyle tanıtıldı.

Defileyi Datça Kaymakamı Murat Atıcı, Datça Belediye Başkanı Aytaç Kurt, kursiyerin yakınları ve çok sayıda vatandaş izledi. Kursiyerler, diktikleri kıyafetlere defilede mankenliği de kendileri yaptı.

'ERKEK KURSİYERLER ÇOK İLGİLİ ÇIKTILAR'

Dikiş kursunun gönüllü eğitmeni Sinem Yılmaz, projeyle öncellikle kadınların ekonomik özgürlüğünün desteklenmesi, yerel ekonomiye katkı sağlanması ve yaratıcılığın ön plana çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi. Yılmaz, "Ayrıca ekstra bir heyecan bu sene erkek kursiyerlerin kursa dahil olması oldu. Erkekler, kurs süresince daha büyük işler üretti. Oysaki, Datça'daki özellikle yalnız yaşayan erkekleri, 'en azından düğmelerini, söküklerini dilerler, pantolon paçalarını kısaltmalarını sağlarız' diye heveslendirmiştik. Fakat çok ilgili çıktılar. Ciddi ciddi kıyafet diktiler" dedi.

Kursiyerlerden Mümtaz Akıncı (69), "Dikiş kursu bizim için çok büyük bir terapi, oldu. Çok şeyler öğrendik. Kendi adıma en azından pantolon paçalarımı yaparım düşüncesiyle geldim ama üstümde görmüş olduğunuz yeleği hocamın vasıtasıyla diktim" dedi.

'ÖN YARGILARI AŞABİLECEĞİMİZİ GÖSTERMEYİ AMAÇLADIM'

İlkokul öğretmeni olan bir diğer kursiyer Okan Yılmaz (41) ise "İki kızım var. Onlara kendilerine güvenmeleri halinde her işi yapabileceklerini göstermek, örnek olmak için böyle bir adım atmak istedim. Bu anlamda Sinem hocamın öncü olduğu dikiş kursuna başladım. Dikiş kursuyla da bu işin sadece kadınlara ait olmadığını, erkeklerin de bunu başarabileceğini ve ön yargıları aşabileceğimizi göstermeyi amaçladım" diye konuştu. Yılmaz, kursta kendisi için kıyafetin yanı sıra kızları için elbise diktiğini de söyledi.

Haber - Kamera: Mehmet Evren ERSOY / DATÇA (Muğla),