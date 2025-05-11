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Dalgıçlar Anneler Günü'nü Su Altında Kutladı

Dalgıçlar Anneler Günü'nü Su Altında Kutladı
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir grup dalgıç, Dalyan Koyu'nda 5 metre derinlikte 'Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun' yazılı dövizle Anneler Günü'nü kutladı.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde bir grup dalgıç, Anneler Günü'nü Dalyan Koyu'nda 5 metre derinlikte açtıkları dövizle kutladı.

Fethiye'de hizmet veren bir dalış okulu, Anneler Günü'ne özel su altında gerçekleştirdiği çekimle dikkat çekti. Dalış eğitmenleri Önder Diktaş, Alperen Beyaz, Furkan Hündür ve Niky Grey, Dalyan Koyu'nda 5 metre derinliğe dalarak, 'Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun' yazılı döviz açtı. O anlar, su altı kamerasıyla kaydedilirken ortaya renkli görüntüler çıktı. Görüntülerde temsili olarak dalgıç Önder Diktaş, Slovenyalı kadın dalgıç Niky Grey'in elini öpüp, çiçek ve hediye vermesi yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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