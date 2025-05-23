Dalgıç İrfan Alınç'ın Yunuslarla Dalış Keyfi

Dalgıç İrfan Alınç'ın Yunuslarla Dalış Keyfi
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Mersin'in Aydıncık ilçesinde dalgıç İrfan Alınç, dalışları sırasında yanına yaklaşan yunusları sevip, onlara balıkla besleyerek dikkat çekti. Alınç, deniz temizliğine vurgu yaparak, yunuslarla olan anlarını kaydetti.

MERSİN'de dalgıç İrfan Alınç'ın, dalışları sırasında yanına gelen yunusları sevip, balıkla beslemesi dikkat çekti.

Aydıncık ilçesinde düzenli dalışlar yapan İrfan Alınç, sırasında karşılaştığı yunuslarla yakınlık kurdu. Denize girerken yanında balık götüren Alınç, bir süredir yunusları sevip, beslemeye başladı. Bu anları da kamerasıyle görüntüleyen Alınç, ilgi gördü. Her dalışında yunusların etrafında toplandığını belirten Alınç, "Denizimiz temiz, bu yüzden bu güzelliklere sahibiz. Daha duyarlı olmalıyızö dedi.

Haber-Kamera: Atike CEYLAN KAÇAR/AYDINCIK (Mersin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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