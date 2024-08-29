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CENAZESİNİ EVDEN TAKIM ARKADAŞLARI ÇIKARDI

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Bursa'da, Nilüfer Belediyespor'un yeni transferi olan Porto Rikolu smaçör Pilar Marie Victoria Lopez'in cenazesi, takım arkadaşları tarafından Adli Tıp Kurumu'na gönderilmek üzere cenaze aracına konuldu.

CENAZESİNİ EVDEN TAKIM ARKADAŞLARI ÇIKARDI

Bursa'da, Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Nilüfer Belediyespor'un Kadın Voleybol Takımının yeni transferi Porto Rikolu smaçör Pilar Marie Victoria Lopez'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından tabut ile takım arkadaşları tarafından taşınarak, Adli Tıp Kurumu'na gönderilmek üzere cenaze aracına konuldu.

Öte yandan Lopez 'in, sosyal medya hesabı üzerinden 23 saat önce takım arkadaşı ile birlikte paylaşım yaptığı yer aldı.

Yiğithan HÜYÜK/ Denizhan KARAHANCI/ BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

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