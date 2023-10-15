Haberler ›› Yaşam ›› Çarşı ve Mahalle Bekçisi Mehmet İlçi için tören düzenlendi

Çarşı ve Mahalle Bekçisi Mehmet İlçi için tören düzenlendi

Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Çarşı ve Mahalle Bekçisi Mehmet İlçi için Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. İlçi'nin cenazesi havayoluyla Şanlıurfa'ya getirildi ve törende öz geçmişi okundu, dua edildi. Naaşı Bozova ilçesine gönderildi.