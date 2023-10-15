Çarşı ve Mahalle Bekçisi Mehmet İlçi için tören düzenlendi
Yaşam Haberleri
Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Çarşı ve Mahalle Bekçisi Mehmet İlçi için Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. İlçi'nin cenazesi havayoluyla Şanlıurfa'ya getirildi ve törende öz geçmişi okundu, dua edildi. Naaşı Bozova ilçesine gönderildi.
Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Çarşı ve Mahalle Bekçisi Mehmet İlçi (33) için, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde gördüğü tedavi sırasında hayatını kaybeden İlçi'nin cenazesi havayoluyla Şanlıurfa'ya getirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende Çarşı ve Mahalle Bekçisi İlçi'nin öz geçmişi okundu, İl Müftüsü Ramazan Tolan tarafından dua edildi.
Törene, İlçi'nin eşi, yakınları İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile polisler katıldı.
Törenin ardından İlçi'nin naaşı, toprağa verilmek üzere Bozova ilçesine gönderildi.