Cansız bedeni bulunan geminin aşçısı toprağa verildi

Ereğli'de fırtınada batan Kafkametler isimli gemide bulunan 12 mürettebattan cansız bedeni limanda bulunan kişinin, Metin Usta (58) olduğu belirtildi. Geminin aşçısı olan Metin Usta'nın cenazesi, Ereğli Devlet Hastanesi'ndeki otopsisinin ardından ailenin bir yakını tarafından teslim alındı. Usta'nın cenazesi, Ereğli Belediyesi'ne ait cenaze aracıyla gece saatlerinde memleketi Giresun'un Görele ilçesine götürülerek bugün toprağa verildi.

CANSIZ BEDENİ BULUNAN GEMİNİN AŞÇISI TOPRAĞA VERİLDİ

Ereğli'de fırtınada batan Kafkametler isimli gemide bulunan 12 mürettebattan cansız bedeni limanda bulunan kişinin, Metin Usta (58) olduğu belirtildi. Geminin aşçısı olan Metin Usta'nın cenazesi, Ereğli Devlet Hastanesi'ndeki otopsisinin ardından ailenin bir yakını tarafından teslim alındı. Usta'nın cenazesi, Ereğli Belediyesi'ne ait cenaze aracıyla gece saatlerinde memleketi Giresun'un Görele ilçesine götürülerek bugün toprağa verildi.

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak),